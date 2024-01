Business news: Grecia, traffico passeggeri in aeroporti nazionali nel 2023 ha superato cifre pre-pandemia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il traffico passeggeri negli aeroporti greci ha registrato cifre record nel 2023, con oltre 72,6 milioni di utenti, ovvero il 13,2 per cento in più rispetto al periodo precedente la pandemia di Covid-19. Lo ha riferito l'Autorità greca per l'aviazione civile (Caa), secondo cui la maggior parte dei turisti arriva in Grecia attraverso gli aeroporti. “Il traffico passeggeri totale è aumentato del 14 per cento rispetto al 2022 e del 13,2 per cento rispetto al 2019”, ha affermato il Caa. (Gra)