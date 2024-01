Usa: governo contro ex governatore Cuomo, ambiente lavoro sessualmente ostile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il dipartimento della Giustizia ha stabilito che Andrew Cuomo, ex governatore dello Stato di New York, ha creato insieme al suo staff un “ambiente di lavoro sessualmente ostile” nei confronti delle dipendenti del suo ufficio. Il dipartimento ha affermato in una comunicazione che Cuomo e il suo ufficio sono anche responsabili di ritorsioni contro diverse dipendenti che si sono lamentate per il trattamento. Le conclusioni del governo federale sono arrivate dopo che la procuratrice generale dello Stato, Letitia James, ha avviato una indagine nei confronti di Cuomo, accusato di avere molestato sessualmente almeno undici donne. L’ex governatore si è dimesso nel 2021, poco dopo l’avvio delle indagini, smentendo tutte le accuse. Il dipartimento della Giustizia ha concluso che Cuomo avrebbe sottoposto alcune dipendenti a “commenti e contatti di natura sessuale non graditi, garantendo un trattamento preferenziale in base all’aspetto fisico”. (Was)