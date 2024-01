Yemen: Houthi rivendicano attacco contro petroliera nel Golfo di Aden

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I ribelli yemeniti Houthi, sostenuti dall’Iran, hanno rivendicato un attacco contro la petroliera Marlin Lunada, battente bandiere delle Marshall Islands, nel Golfo di Aden. Lo ha annunciato Yahya Saree, portavoce delle forze armate degli Houthi, altrimenti noto come movimento Ansar Allah. “I missili navali hanno colpito direttamente la petroliera britannica, provocando l’incendio della nave”, ha riferito Saree, spiegando che il blocco alla navigazione nel Mar Rosso e nel Mar Arabico proseguirà “fino al raggiungimento di un cessate il fuoco a Gaza”. Gli Houthi sono un gruppo armato appartenente a una variante dell’islam sciita, lo zaydismo, diffuso nello Yemen, e il loro nome deriva dal fondatore, Hussein al Houthi. Formalmente noto come Ansar Allah (I partigiani di Dio), il movimento è stato formato negli anni ’90 per combattere quella che vedevano come corruzione dell’allora presidente, Ali Abdullah Saleh. L’ex rais Saleh, sostenuto dall’esercito dell’Arabia Saudita – patria dell’islam sunnita che ospita due dei principali luoghi sacri religiosi, La Mecca e Medina – aveva cercato di eliminare nel 2003 i ribelli Houthi, che hanno ingaggiato una guerra civile a partire dal 2014 con il governo yemenita con sede ad Aden. (segue) (Res)