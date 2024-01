Tunisia: agenzia “Tap” inaugura il proprio studio televisivo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La produzione prevede trasmissioni in studio che collegamenti con i corrispondenti sul campo, grazie alla donazione turca che include dispositivi mobili per promuovere il mobile-journalism. L'ambasciatore turco in Tunisia, ribadendo il ruolo centrale dei media, ha sottolineato l'importanza di questo studio televisivo come contributo all'informazione, auspicando di continuare a cooperare per il futuro. Cakiralp ha affermato l'impegno a rafforzare le relazioni attraverso l'attuazione di progetti bilaterali, ricordando il sostegno fornito dalla Turchia alla Tunisia durante la pandemiaCcovid-19, nonché il supporto ricevuto da Tunisi durante il terremoto di febbraio 2023. All'evento, hanno partecipato anche rappresentanti della presidenza del governo tunisino e del ministero Affari esteri. (Tut)