Venezuela: presidenziali, Corte suprema nega candidatura di leader oppositrice Machado

- La leader delle opposizioni del Venezuela, Maria Corina Machado, non potrà candidarsi alle elezioni presidenziali in agenda entro la fine dell'anno. Lo ha stabilito la Corte suprema (Tribunal Supremo de justicia, Tsj), respingendo il ricorso presentato da Machado contro l'inabilitazione politica comminata dalla magistratura contabile per presunti reati amministrativi. L'alta corte ha ritenuto innanzi tutto che la Corte dei conti (Contraloria general de la Republica), avesse il diritto di imporre una sanzione politica, argomento contestato dagli oppositori. Nel merito, i magistrati del Tsj hanno quindi precisato che Machado è stata "partecipe della trama di corruzione orchestrata dall'usurpatore Juan Guaidò, che ha propiziato l'embargo criminale" del paese. Contribuendo a consegnare alle autorità straniere imprese nazionali, come la Citgo (filiale statunitense della compagnia petrolifera Pdvsa) o la Monomeros (compagnia colombo-venezuelana), Machado si è resa responsabile di aver "spogliato sfacciatamente le imprese e le ricchezza del popolo venezuelano", causando danni per miliardi di dollari. La leder oppositrice, assieme a Guaidò, è per la Corte anche responsabile del sequestro di fondi presso banche straniere, e di un blocco commerciale che ha privato anche Caracas di poter comprare "medicamenti antiretrovirali per il trattamento dell'Aids in almeno 60 mila pazienti". Inoltre, avendo accettato l'incarico di rappresentante presso l'Organizzazione degli Stati americani (Osa), a nome del governo "ad interim", Machado ha contravvenuto anche al divieto costituzionale di accettare altri incarichi, senza aver lasciato quello di deputato. (Vec)