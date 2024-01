Tunisia-Libia: ministro Ammar riceve copia credenziali del nuovo ambasciatore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Affari Esteri della Tunisia, Nabil Ammar, ha ricevuto oggi Mustapha Gdara, che gli ha presentato una copia delle sue credenziali come nuovo ambasciatore della Libia. Lo rende nota una breve nota della diplomazia di Tunisi, indicando che l'incontro è stato occasione per evidenziare le forti relazioni tra i due Paesi e sottolineare la necessità di rafforzare ulteriormente la cooperazione. Secondo la stessa fonte, è stata inoltre sottolineata l'importanza di accelerare il superamento di tutte le difficoltà che ostacolano la cooperazione per preparare i prossimi eventi bilaterali. (Tut)