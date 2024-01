Usa: Trump dovrà pagare 83 milioni di dollari a E. Jean Carroll per diffamazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’ex presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, è stato condannato a pagare un risarcimento da 83 milioni di dollari a E. Jean Carroll, dopo che la scrittrice gli ha fatto causa per diffamazione. Le deliberazioni della giuria, iniziate ieri a New York, sono durate circa tre ore. Si tratta del secondo risarcimento che Trump dovrà pagare alla Carroll, dopo essere stato condannato a pagare cinque milioni di danni per le accuse di stupro avanzate dalla scrittrice. (Was)