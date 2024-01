Usa: Biden invita il Congresso ad approvare accordo sulle frontiere

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha pubblicato una dichiarazione in cui invita il Congresso ad approvare il pacchetto di misure per la sicurezza delle frontiere al centro delle trattative attualmente in corso al Senato. La nota del presidente è arrivata dopo che, negli ultimi giorni, la leadership repubblicana alla Camera dei rappresentanti ha affermato pubblicamente che l’accordo sarebbe “morto in partenza”. Biden ha riconosciuto la crisi al confine con il Messico, affermando che “doveva essere affrontata molto tempo fa”. Il pacchetto di misure, se approvato, rappresenterebbe “la riforma più importante mai approvata nel Paese per mettere in sicurezza le frontiere: si tratterebbe di una vittoria per gli Stati Uniti”. (Was)