Business news: Romania, Transgaz annuncia ampliamento Corridoio verticale con tre nuovi operatori

- Gli operatori per il gas della Moldova (Vestmoldtransgaz), dell'Ucraina (Gtso) e della Slovacchia (Eustream) si sono aggiunti come firmatari del memorandum d'intesa per il progetto del cosiddetto Corridoio verticale per il gas naturale. Lo riferisce l'operatore del sistema romeno di trasmissione del gas, Transgaz, attraverso un comunicato. Il memorandum prevede un flusso bidirezionale di gas dalla Grecia all'Ucraina ed è stato firmato a margine della riunione ministeriale del gruppo ad alto livello del Central and South Eastern Europe energy connectivity (Cesec). Gli operatori firmatari esprimono il loro impegno a promuovere i progetti necessari all'attivazione del Corridoio verticale, sottolineando al tempo stesso l'intenzione di sostenersi a vicenda al fine di ottenere fondi da fonti europee e di altro genere per questi progetti. Convengono inoltre di richiedere, se necessario, l'agevolazione e la guida della Commissione europea. (Rob)