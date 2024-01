Business news: Spagna, CaixaBank raggiunge 484 nuovi comuni rurali negli ultimi due anni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tra il 2022 e il 2023 CaixaBank ha raggiunto 484 nuovi comuni rurali in Spagna dove non era presente, attraverso filiali mobili e l'installazione di sportelli automatici. Secondo quanto riferito dal quotidiano "Cinco Dias", questo servizio consente agli utenti, che siano o meno clienti della banca, di fare le operazioni più comuni, tra cui il prelievo di contanti, l'effettuazione di depositi e il pagamento di bollette e tasse nelle città che erano prive di filiali o con restrizioni che limitavano l'accesso ai servizi finanziari. Questo incremento è in linea con l'impegno e la strategia del gruppo finanziario di non abbandonare le località più isolate del Paese. (Spm)