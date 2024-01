Business news: Portogallo, Iberdrola collega a rete una di due turbine della centrale idroelettrica di Alto Tamega

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'azienda energetica spagnola Iberdrola ha collegato con successo alla rete una delle due turbine del complesso idroelettrico di Tamega, in Portogallo. Secondo quanto riferito in un comunicato, l'impianto è composto da tre centrali: la centrale idroelettrica di Alto Tamega, con una capacità installata di 160 megawatt, la centrale di pompaggio di Gouvaes (880 megawatt) e la centrale di Daivoes (118 megawatt), le ultime due operative dal 2022. Questo complesso è una delle più grandi iniziative energetiche nella storia del Portogallo, con un investimento totale di oltre 1,5 miliardi di euro. Una volta collegata alla rete la prima turbina, seguirà la seconda, la cui connessione è prevista per febbraio 2024. (Spm)