Business news: TotalEnergies, produzione giacimento di gas di Tyra riprenderà a marzo

- La produzione nel giacimento di gas di Tyra, in Danimarca, riprenderà a marzo. Lo ha annunciato TotalEnergies con un comunicato. Il sito era stato temporaneamente chiuso nel 2019. Il gruppo francese ha spiegato che serviranno quattro mesi per rilasciare la produzione a pieno regime. TotalEnergies in precedenza aveva fatto sapere che il giacimento, il più grande della Danimarca, dovrebbe fornire 2,8 miliardi di metri cubi di gas all'anno. (Frp)