Business news: Spagna, Iberdrola realizzerà sei sistemi stoccaggio di energia prodotte da batterie

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'azienda energetica Iberdrola installerà sei sistemi di stoccaggio di energia prodotta da batterie (Saeb) con una capacità complessiva di 150 Megawatt. Secondo quanto riferito in un comunicato, si tratta di una soluzione innovativa per lo stoccaggio e l'integrazione delle energie rinnovabili nel sistema. Ogni progetto genererà più di cento posti di lavoro, comprese le fasi di costruzione e di funzionamento. I sei nuovi sistemi sono stati riconosciuti come Progetti strategici per la ripresa e la trasformazione economica (Perte) nella divisione Energia rinnovabile, idrogeno verde e stoccaggio (Erha) e riceveranno un finanziamento governativo di 37,5 milioni di euro. Le batterie avranno la tecnologia agli ioni di litio, la più diffusa al momento per prestazioni, maturità tecnologica e rapporto costi/benefici. I progetti saranno costruiti in Castiglia e Leon, Estremadura, Castiglia La Mancia e Andalusia. (Spm)