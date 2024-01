Business news: Ericsson, calo domanda internazionale su 5G potrebbe causare calo profitti in 2024

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il calo della domanda di strumentazione 5G da parte degli operatori mobili internazionali potrebbe causare un calo dei profitti per la compagnia svedese Ericsson nel 2024. Lo ha reso noto l'azienda, che nel quarto trimestre dell'anno passato ha superato le aspettative in termini di utile operativo. Preoccupa in particolare la situazione sul mercato indiano, considerato uno dei principali per il gruppo svedese. (Sts)