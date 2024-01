Business news: Asml, fatturato in crescita del 30 per cento nel 2023

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il produttore di macchinari per microchip olandese Asml ha registrato nel 2023 un fatturato di 27,6 miliardi di euro, il 30 per cento in più rispetto all'anno precedente. L'azienda con sede a Veldhoven prevede di ottenere un fatturato simile nel 2024 nonostante le restrizioni all'esportazione verso la Cina. Il presidente e amministratore delegato di Asml, Peter Weennink, ha affermato che il 2023 è stato “un altro anno forte” per il gruppo. “Sebbene i nostri clienti non siano ancora sicuri della forma della ripresa del mercato dei semiconduttori quest’anno, ci sono alcuni segnali positivi”. Asml ha registrato una forte acquisizione di ordini nel quarto trimestre, il che “sostiene chiaramente la domanda futura”, ha affermato Weennink. Come riferisce l'emittente "Nos", nonostante le restrizioni imposte dal governo dei Paesi Bassi su spinta degli Usa, Asml nel 2023 ha comunque venduto numerosi macchinari a clienti cinesi. (Beb)