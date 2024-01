Business news: Moldova, oltre 70 per cento dell'export della Transnistria dirette in Ue nel 2023

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'anno scorso le esportazioni verso i Paesi dell'Unione europea hanno rappresentato il 70,48 per cento dell’export della Transnistria, una cifra record dalla firma dell'accordo di associazione con la Moldova. Lo ha riferito l'agenzia di stampa "Ipn Moldova”. L’export diretto in Ue ha segnato un aumento di oltre il 20,58 per cento rispetto al 2019, quando la percentuale era del 49,9 per cento. “Sempre nel 2023 si è registrato un aumento delle importazioni dall'Ue, arrivate al 55,99 per cento del totale (+24,19 per cento rispetto al 2018). (Rob)