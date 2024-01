Business news: Commissione Ue apre indagine approfondita su acquisizione Air Europa da parte di Iag

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Commissione europea ha avviato un'indagine approfondita per valutare, ai sensi del Regolamento Ue sulle concentrazioni, la proposta di acquisizione del controllo esclusivo di Air Europa da parte di International Consolidated Airlines Group (Iag). "La Commissione nutre preoccupazioni preliminari che la transazione possa ridurre la concorrenza nel mercato dei servizi di trasporto aereo di passeggeri su diverse rotte nazionali, a breve e lungo raggio, da e per la Spagna", si legge in una nota dell'esecutivo Ue. Iag e Air Europa gestiscono un'ampia rete di rotte nazionali in Spagna, rotte a lungo e corto raggio all'interno dello Spazio economico europeo (See), nonché rotte a lungo raggio, in particolare da e per l'America latina, precisa la Commissione europea nella nota. (Beb)