Medio Oriente: Al Sisi a Biden, “cessate il fuoco subito” (2)

- Da parte sua, prosegue la nota egiziana, il presidente Biden avrebbe elogiato “il ruolo centrale svolto dall’Egitto e i suoi sforzi positivi, soprattutto nell’attuale crisi”, sottolineando l’apprezzamento degli Stati Uniti per “la posizione egiziana a sostegno della stabilità nella regione”. Biden avrebbe quindi ribadito “il sostegno degli Stati Uniti agli sforzi dell'Egitto per fornire aiuti umanitari ai civili nella Striscia di Gaza”. Infine, conclude la nota stampa, “entrambi i presidenti hanno rinnovato la ferma posizione di Egitto e Stati Uniti nel respingere qualsiasi tentativo di sfollare i palestinesi fuori dalle loro terre, concordando al contempo sulla soluzione a due Stati come base per sostenere la sicurezza e la stabilità in Medio Oriente”. (Res)