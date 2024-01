Business news: Francia, Sanofi acquisisce statunitense Inhibrix

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il gruppo farmaceutico francese Sanofi acquisirà la statunitense Inhibrx, specializzata in medicinali biologici. È quanto si legge in un comunicato diffuso da Sanofi, dove si spiega che l'operazione ha un valore di circa 2,2 miliardi di dollari. "Questa acquisizione si inserisce" nella "strategia di crescita del portafoglio di Sanofi", si legge nella nota. Il gruppo francese spiega che l'acquisizione gli permetter di avere una attività "per il trattamento del deficit in alpha 1-antitripsina", una malattia che colpisce soprattutto i polmoni e porta a dei problemi progressivi dei tessuti. (Frp)