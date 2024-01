Business news: Spagna, Bei finanzierà ammodernamento treni Renfe con 225 milioni euro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Banca europea per gli investimenti (Bei) finanzierà con 225 milioni di euro l'ammodernamento della flotta di treni ad alta velocità e da trasporto merci della compagnia spagnola Renfe. Lo ha annunciato su X la presidente della Bei ed ex ministra dell'economia spagnola, Nadia Calvino, spiegando che questo contribuirà allo sviluppo di un trasporto più verde ed efficiente per la connettività tra città e regioni. (Spm)