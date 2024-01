Business news: Spagna, Ferrovial progetta strategia fino 2026 con focus su strade a pedaggio e aeroporti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'azienda di infrastrutture spagnola Ferrovial sta ultimando il suo piano strategico 2024-2026 incentrato con l'obiettivo di aggiungere nuovi progetti di strade a pedaggio negli Stati Uniti, Canada, America Latina ed Europa. L'azienda cercherà di crescere, inoltre, anche nella gestione degli aeroporti, un settore in cui deve ancora concludere la vendita di Heathrow, a Londra, per oltre 2,7 miliardi di euro. Secondo quanto riferito dal quotidiano "El Economista", Ferovial approfondirà la sua strategia di crescita nel settore energetico, dove ha recentemente ridisegnato l'organizzazione, e in quello idrico. Un altro degli obiettivi è quello di rafforzare la divisione Costruzioni, con una maggiore ponderazione del portafoglio per le altre aree del gruppo. L'azienda ha attuato il piano di adeguamento dei costi strutturali e aziendali per 50 milioni di euro all'anno e ha compiuto progressi nell'espansione della propria attività verso i settori della mobilità, dell'elettrificazione e dell'acqua. (Spm)