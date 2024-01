Abruzzo: Paolucci (Pd), riconoscimento stato calamità agricoltura anche grazie a noi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il riconoscimento dello stato di calamità per il comparto agricolo è una buona notizia per l'Abruzzo, ma lo sarà completamente quando avremo certezza anche delle risorse messe a disposizione dal governo per i nostri agricoltori danneggiati. Lo dichiara il capogruppo Pd in Consiglio regionale abruzzese, Silvio Paolucci. “Da mesi siamo al fianco di migliaia di imprese piegate dal maltempo della scorsa primavera e da mesi chiediamo sostegni, risorse e supporto per il comparto primario, che sono arrivati solo dopo il Consiglio regionale straordinario di fine ottobre chiesto dal Pd e dalle altre forze di centrosinistra. Un'iniziativa che ha dato una decisa accelerazione anche alla richiesta di riconoscimento dello stato di calamità da parte della Regione, inviato a metà novembre e che oggi l'Abruzzo incassa, anche se con più di un'incognita", sottolinea Paolucci, che aggiunge: "Un risultato c'è, a breve i nostri agricoltori potranno richiedere i fondi in via ufficiale, dichiarando i danni subiti. L'incognita, però, riguarda gli importi a disposizione, non essendo l'Abruzzo l'unica regione a cui vanno ed essendoci solo 300 milioni nel fondo nazionale a cui attingono tutte le emergenze, non solo quella agricola. Una cifra risicata, considerato che l'importo stimato dei danni avuti da tutte le regioni arriva a 1,5 miliardi di euro". (segue) (Gru)