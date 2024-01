Molise: Pallante su Giornata memoria, storia sia maestra di vita

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'auspicio che viene dal Giorno della memoria “non può che essere che la storia – e in modo particolare le pagine dedicate alla Shoah -, per dirla con Cicerone, ‘sia vera testimone dei tempi, luce della verità, vita della memoria, maestra di vita, messaggera dell'antichità’. Una maestra di vita che insegni all'uomo del terzo millennio a non cadere negli errori che ha già compiuto nel passato recente, ma a trarre da questi, la forza e la determinazione necessarie per la costruzione di una civiltà sempre più giusta ed evoluta sul piano del rispetto umano e del diritto di ciascun popolo a vivere liberamente la propria cultura e religiosità". Lo ha dichiarato il presidente del Consiglio regionale del Molise, Quintino Pallante, nel suo messaggio in occasione del Giorno della memoria. "Primo Levi sosteneva che ‘l'Olocausto è una pagina del libro dell'Umanità da cui non dovremo mai togliere il segnalibro della memoria’. Il Giorno della memoria, voluto dal Parlamento nel 2000, mira proprio ad assicurarsi che questo segnalibro non venga mai tolto dalla coscienza sociale e culturale, sia collettiva che individuale, degli italiani e in generale del mondo. Ciò che è accaduto nella Seconda guerra mondiale a danno degli ebrei, deve essere un monito eterno all'uomo di ogni epoca, affinché abbia consapevolezza di quanto l'odio razziale possa corrompere, imbruttire, screditare e barbarizzare società evolute culturalmente e politicamente come quelle europee degli anni '30 e '40 del secolo scorso", ha aggiunto. (segue) (Gru)