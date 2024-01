© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il vicepresidente della Camera, Fabio Rampelli, partecipa domenica 28 gennaio, alle ore 11, alla commemorazione dell'81mo anniversario della Battaglia di Nikolajewka, presso il Monumento dedicato ai caduti e dispersi in Russia, in via Cassia 737 a Roma. Lo rende noto l’ufficio stampa della Camera. (Com)