Argentina: presidente Milei annuncia una visita ufficiale Israele

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente dell'Argentina, Javier Milei, ha annunciato ufficialmente che "nelle prossime settimane" intraprenderà un viaggio in Israele. Durante il discorso a un evento per la commemorazione delle vittime dell'Olocausto a Buenos Aires, Milei ha sottolineato l'importanza del viaggio, parlando di “un nuovo capitolo nella fratellanza tra le nostre due nazioni". La stampa argentina riferisce che la data prevista per il viaggio potrebbe essere il 5 febbraio, prima della successiva visita del presidente in Italia e in Vaticano, programmata per l'11 e il 12 febbraio, durante la quale Milei avrà un incontro con la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, e sarà ricevuto in udienza da papa Francesco.(Abu)