Difesa: brasiliana Siatt realizzerà nuova fabbrica di missili con investimenti degli Emirati (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'annuncio degli investimenti è giunto dopo un viaggio di quattro giorni ad Abu Dhabi, dove il co-fondatore di Siatt, Rogerio Salvador, ha visitato la sede di Edge insieme a una delegazione comprendente rappresentanti del governo di Sao Paulo e della Prefettura di Sao Jose dos Campos, dove sorgerà la nuova fabbrica. Salvador ha evidenziato che la presenza di Edge facilita l'accesso ai mercati esteri, semplificando le trattative tra governi e consentendo una maggiore disponibilità di finanziamenti e garanzie bancarie. Salvador ha sottolineato che il mercato interno brasiliano, per mantenere attiva l'industria, richiede commesse esterne, e l'apertura della nuova fabbrica è vista come un passo fondamentale in questa direzione. Si prevede che con l'apertura della nuova struttura, Siatt raddoppierà il personale a 200 dipendenti diretti e creerà oltre 600 posti di lavoro indiretti. (segue) (Res)