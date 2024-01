Argentina: ministro Economia, ritiriamo la parte fiscale dalla Legge Omnibus

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro dell'Economia dell'Argentina, Luis Caputo, ha detto che il governo ritirerà il "capitolo fiscale" dalla Legge omnibus, il corposo provvedimento di riforme dello Stato che altrimenti non otterrebbe il via libera dal Parlamento. "Ci sono dissensi sul capitolo economico. Abbiamo ascoltato tutti e condividiamo anche parte delle proteste", dal momento che "abbiamo dovuto prendere decisioni scomode per arrivare all'obiettivo del deficit zero", ha detto Caputo. "Quello che non vogliamo in nessun modo è che a causa di questo capitolo si ritardi ciò che riteniamo davvero necessario e urgente". Il ministro ha infatti assicurato che "la parte più importante" della legge, quella che "renderà possibile il cambio in Argentina e rispettare l'obiettivo del deficit zero", sono le riforme "strutturali". Il pacchetto fiscale comprende, misure di condono, l'anticipo delle tasse sui beni personali, la riforma sulla legge delle entrate, delle trattenute e il cambio nella formula per il pensionamento". Sul resto dei provvedimenti, le oltre 500 norme che introducono una profonda dereguilation del sistema produttivo, "c'è consenso". (Abu)