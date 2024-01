Ucraina: “Washington Post”, per gli Usa Kiev non riuscirà a riconquistare i suoi territori nel 2024

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’amministrazione Biden intende modificare la sua narrativa in relazione al conflitto in Ucraina, concentrandosi non più sulla riconquista dei territori occupati da parte delle forze di Kiev, ma sulla necessità di aiutare il Paese mettendo a disposizione i mezzi necessari per fermare nuove avanzate dell’esercito russo, rafforzando al contempo le capacità militari e l’economia. Fonti anonime hanno riferito al “Washington Post” che il nuovo approccio degli Usa sarebbe dovuto ai risultati insoddisfacenti registrati durante la controffensiva lanciata l’anno scorso dall’Ucraina contro i russi. “È abbastanza chiaro che sarà difficile per Kiev spingere su tutti i fronti nel 2024, come hanno invece tentato di fare lo scorso anno”, ha detto un funzionario anonimo dell’amministrazione Biden, aggiungendo che ora è necessario fare in modo che l’Ucraina sia in grado di “mantenere la propria posizione sul campo, rafforzandola entro la fine dell’anno in maniera sostenibile nel lungo periodo”. Secondo le fonti, in primavera il governo federale pubblicherà un documento per descrivere gli impegni nei confronti di Kiev da qui a dieci anni, in previsione dell’approvazione da parte del Congresso dei nuovi fondi chiesti dalla Casa Bianca per continuare a fornire assistenza militare all’Ucraina. Un risultato che al momento è tutt’altro che scontato, vista la forte opposizione dei repubblicani della Camera dei rappresentanti al pacchetto di misure per mettere in sicurezza il confine con il Messico, funzionale all’approvazione di nuovi fondi per Kiev. Della stesura del documento si sta occupando il dipartimento di Stato. (Was)