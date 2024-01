Difesa: tour mondiale “Lo Spirito di Stella” approda a Miami (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Desidero rivolgere a tutta la Redazione di Agenzia Nova e a coloro che hanno creduto in questo progetto editoriale, gli auguri da parte della Difesa e delle Forze Armate italiane" Lorenzo Guerini

Ministro della Difesa

22 luglio 2021

- "Lo Spirito di Stella" è stato progettato per garantire inclusione e accessibilità alle persone con disabilità. In particolare, le Forze armate italiane partecipano all'iniziativa con gli atleti appartenenti al Gruppo sportivo paralimpico della Difesa (Gspd), consentendo loro di vivere un'esperienza di mare e di vela unica nel suo genere. Il progetto è stato fortemente voluto dal ministro della Difesa, Guido Crosetto, e promosso dal ministero della Difesa, dallo Stato maggiore della Difesa e da Difesa Servizi Spa, la società in house del Dicastero. L'iniziativa ha ottenuto il Patrocinio morale del Coni e del Cip (Comitato italiano paralimpico) ed è resa possibile anche grazie all'importante contribuzione degli sponsor che hanno condiviso pienamente gli obiettivi e gli altissimi valori morali ed etici dell'iniziativa. Dopo la partenza da Genova, le soste in porto a Malaga e Tenerife, la traversata dell'Oceano Atlantico e una breve sosta a Sint Maarten, il catamarano è approdato a Miami. Grazie al live tracking, chiunque può seguire in tempo reale l'itinerario. L'impresa vuole essere un contributo importante alla difesa dei diritti delle persone con disabilità, a cominciare dalle forme di inclusione sportiva, integrazione lavorativa e sociale e vuole essere un tangibile messaggio di apprezzamento e riconoscimento al personale militare e civile di tutte le Forze armate italiane e straniere impegnate a tutela della pace e della stabilità collettiva. (segue) (Com)