Difesa: tour mondiale “Lo Spirito di Stella” approda a Miami (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A bordo sono presenti il comandante dell'imbarcazione Daniel Valli e il marinaio Matteo Rapposelli, dipendenti civili dell'armatore del catamarano, l'operatore dell'Agenzia di comunicazione "On Air" Carlo Concina; il Maresciallo Gaetano Minardi, skipper della Marina militare; il Capo di seconda Classe – del Gspd (Gruppo sportivo paralimpico Difesa), l'ex Sottufficiale della Brigata Marina San Marco, Andrea Quarta, disabile motorio, con l'accompagnatore Capo seconda Classe Donato Giurgola, il presidente nazionale della Classe Hansa, Carmelo Forastieri, anch'egli disabile motorio con Gianluca Beretta, suo accompagnatore. Nel corso di tutto il giro del mondo, skipper, militari appartenenti alle Forze armate italiane, affiancheranno l'equipaggio fisso del catamarano per fornire supporto nelle tratte di navigazione più lunghe e impegnative. Il periplo di WoW si associa al tour mondiale della Nave Scuola "Amerigo Vespucci" della Marina militare. Le due unità si incontreranno nell'ottobre del 2024 a Darwin, in Australia, e proseguiranno navigando insieme sino al rientro in Italia, stimato nella primavera del 2025. L'iniziativa offre a tutti la possibilità di partecipare ad una tappa del giro del mondo. Attraverso la compilazione di un apposito Form disponibile sul sito, ogni militare potrà presentare la propria candidatura selezionando la tappa che ritiene sia più congeniale rispetto alla propria condizione psico/fisica. L'effettiva partecipazione è subordinata alla prevista autorizzazione all'imbarco che dovrà essere rilasciata dalle competenti Autorità militari del Paese di appartenenza. Sempre dal sito, è possibile, inoltre, contribuire e sostenere il progetto "WoW 2023-2025" consentendo a più persone con disabilità di vivere questa esperienza unica. Partecipando al progetto si diventa parte integrante dell'equipaggio e, idealmente, si sale a bordo di WoW. (Com)