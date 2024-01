Italia-Africa: a Roma oltre 25 capi di Stato e di governo, a febbraio prima cabina regia Piano Mattei

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È la prima volta che la Conferenza Italia-Africa, che finora si è svolta sempre a livello ministeriale, viene elevata a rango di vertice di capi di Stato e di governo. È prevista, secondo quanto si apprende, un’ampia partecipazione con oltre 25 capi di Stato e di governo delle Nazioni africane, l’Unione Africana, oltre ai rappresentanti dell’Unione europea (ci saranno tutti e tre i presidenti delle istituzioni Ue). La presenza dei vertici europei è un segnale importante del sostegno dell’Unione europea al percorso tracciato dall’Italia. Parteciperanno inoltre le principali Organizzazioni Internazionali, a partire dall’Onu, le istituzioni finanziarie internazionali, in primis Fmi, e le Banche multilaterali di sviluppo. È il primo appuntamento internazionale che si svolge in Italia dall’avvio Presidenza del G7, utile a sottolineare l’importanza che l’Italia dà al partenariato con le Nazioni del Continente africano. Il vertice inizierà a Roma la sera del 28 gennaio. Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, riceverà al Quirinale i Capi delegazione. Il giorno seguente, il 29 gennaio, prenderanno il via i lavori del vertice che sarà ospitato a palazzo Madama, sede del Senato della Repubblica. La scelta del coinvolgimento delle più alte istituzioni italiane è il segno dell’importanza che si attribuisce all’evento; in particolare, la scelta del Senato sottolinea la centralità del Parlamento, anche nella definizione del Piano Mattei per l’Africa. (segue) (Rin)