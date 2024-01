Italia-Africa: a Roma oltre 25 capi di Stato e di governo, a febbraio prima cabina regia Piano Mattei (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il vertice sarà l’occasione per la presentazione dei principi generali del Piano, al quale il governo Meloni sta lavorando fin dal suo insediamento con uno sforzo corale e il coinvolgimento di tutti i ministeri. Punto qualificante del Piano è la metodologia, ispirata a un approccio “globale” e “non-predatorio”, mirato a fornire risposte alle esigenze rappresentate dal Continente africano, riconoscendo la centralità della condivisione dello sviluppo socioeconomico sostenibile e delle responsabilità per la stabilità e la sicurezza quale fondamento di rapporti duraturi di reciproco beneficio tra l’Africa e l’Europa. In una prima fase l’iniziativa si concentrerà in progetti pilota e in una seconda fase si estenderà ad altre Nazioni del Continente. Le direttrici di intervento sono: istruzione/formazione; sanità; acqua e igiene; agricoltura; energia; infrastrutture. In questo lavoro sarà centrale la condivisione e la collaborazione con gli Stati africani, sia nelle fasi di elaborazione, sia nella fase di definizione e attuazione dei progetti che compongono il Piano. I progetti del Piano Mattei saranno concentrati su aree ritenute particolarmente importanti per lo sviluppo delle zone interessate. La condivisione sarà utile al fine di individuare iniziative che possano generare ritorni – economici e sociali – destinati a rimanere sul territorio e costituire una leva stabile di risorse per successive espansioni. (segue) (Rin)