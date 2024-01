Lavoro: firmato Ccnl cooperative sociali, per sindacati "ipotesi di accordo importante” (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Inoltre - si legge nella nota - è previsto: un aumento della quota relativa all'assistenza sanitaria integrativa da 5 a 10 euro mese al fine di garantire maggiori prestazioni ai lavoratori; integrazione del trattamento di maternità obbligatoria al 100 per cento; introduzione dei tempi di vestizione e svestizione pari a 15 minuti riconosciuti nell'orario di lavoro; superamento dell'articolo sull'obbligo di residenza in struttura e introduzione della reperibilità con vincolo di permanenza in struttura, con il riconoscimento di una corresponsione economica; prima importante risposta in merito al percorso di riqualificazione degli educatori al D2; l'istituzione di una commissione paritetica per la revisione dei profili professionali e la riclassificazione del personale. Inoltre, sono state rafforzate le relazioni sindacali anche a livello territoriale per stabilizzare l'occupazione. A tal proposito è previsto l'incremento al 25 per cento legato alla clausola di stabilizzazione per il personale a tempo determinato", conclude la nota. Nei prossimi 30 giorni la parola passa alle lavoratrici e ai lavoratori nelle assemblee di consultazione che svolgeremo su tutti i territori. (Com)