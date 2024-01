Paraguay: Paese riceve linea di credito da 50 milioni di dollari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Banca di sviluppo dell'America Latina e dei Caraibi (Caf) ha approvato una linea di credito di 50 milioni di dollari destinata all'Agenzia finanziaria per lo sviluppo (Afd) del Paraguay, con l'obiettivo di sostenere la ripresa economica del Paese in seguito alla pandemia. L'annuncio è stato diffuso attraverso un comunicato ufficiale dell'Afd. Le risorse messe a disposizione saranno impiegate per finanziare il capitale circolante, gli investimenti, le attività economiche legate al settore agroindustriale, le operazioni di commercio estero e per fornire garanzie parziali in relazione alle emissioni obbligazionarie dell'Afd, come dichiarato nel comunicato. Questa linea di credito è concepita per contribuire al consolidamento delle piccole e medie imprese paraguaiane, con particolare attenzione a quelle legate alla filiera agricola e agroindustriale. La finalità principale è quindi sostenere in modo mirato la crescita e la stabilità di tali imprese nell'ambito della riattivazione economica post-pandemia del Paraguay.(Abu)