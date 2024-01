Sardegna: assolto Beniamino Zuncheddu, per Partito radicale “è un grande giorno”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per tutti noi è un grande giorno. “Sono contenta e commossa per l'assoluzione di Beniamino Zuncheddu. Ma molto preoccupata per lo stato della giustizia nel nostro Paese”. Queste le parole della tesoriera del Partito radicale, Irene Testa, che ha seguito e portato alla ribalta nazionale la vicenda Zuncheddu, in carcere da 33 anni per la strage del Sinnai del gennaio 1991. “Se da una parte oggi la giustizia ha trionfato, dall'altra c'è una giustizia che fa paura, una giustizia che ha rubato 33 anni di vita a un uomo. Una riflessione viene spontanea. Quanti Beniamino ci sono nelle carceri italiane? La giustizia italiana va riformata perché così è una giustizia che fa paura e quanto accaduto a Beniamino potrebbe accadere a chiunque. Che la vicenda di Beniamino possa essere da monito a chi conduce le indagini e a chi è chiamato a giudicare”, ha aggiunto Testa. (Rin)