Yemen: Houthi rivendicano attacco contro petroliera nel Golfo di Aden (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La guerra civile scoppiata in Yemen nel 2015 è di fatto “congelata” da una serie di tregue temporanea rinnovate di volta in volta dal 2022. A seguito dell’occupazione del nord del paese, compresa la capitale Sana’a da parte degli Houthi, il governo yemenita riconosciuto dall’Onu con sede provvisoria ad Aden ha chiesto l’intervento dei paesi del Golfo, in particolare Arabia Saudita ed Emirati, che nell’aprile del 2015 hanno formato una coalizione militare per sostenere le forze governative nel conflitto. La guerra ha generato una delle peggiori crisi umanitarie al mondo, diventando negli ultimi anni una guerra per procura regionale. Più di 377 mila persone sono state uccise in modo diretto e indiretto, inclusi oltre 15.00 civili, secondo gli ultimi dati forniti dalle Nazioni Unite. (Res)