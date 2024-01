Tunisia: agenzia “Tap” inaugura il proprio studio televisivo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'agenzia di stampa tunisina "Tap” ha inaugurato ieri gli studi del proprio canale televisivo "Tap tv", alla presenza dell'ambasciatore turco Caglar Fahri Cakiralp, del vicepresidente dell'Agenzia turca per la cooperazione e il coordinamento (Tika) Rahman Nurdun, del Ceo di Tap, Najeh El Missawi, e del coordinatore Tika in Tunisia, Ali Fuat Cebeci. Ad annunciarlo è la stessa "Tap", indicando che lo studio televisivo è stato realizzato all'interno della propria sede, in collaborazione con Tika ed è composto da tre unità: una sala di montaggio, una sala di controllo e uno studio di trasmissione. I lavori di allestimento, con luci, decorazioni ed effetti audiovisivi di alta precisione, sono durati sei mesi. (segue) (Tut)