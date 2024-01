Venezuela: presidenziali, Corte suprema decide in serata se ammette leader oppositrice Machado (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In base all'Accordo di Barbados, stretto con la mediazione del Regno di Norvegia per arrivare a elezioni trasparenti e "aperte a tutti", Caracas si era impegnata a fare chiarezza sulle cause di "inabilitazione", come quella che grava su Machado. La leader oppositrice - pur respingendo gli addebiti, e denunciando comunque l'assenza di un atto giudiziario da impugnare - aveva acconsentito a recarsi presso il Tsj, facendo ricorso contro una esclusione non di diritto, ma di fatto. La partecipazione di tutti gli oppositori era anche una delle condizioni chieste anche dagli Usa, che avevano accompagnato l'accordo di Barbados offrendo una sospensione di sei mesi delle sanzioni al comparto energetico venezuelano. Da giorni, però, il governo denuncia piani "terroristici" che attivisti e anche militari avrebbero tentato per tentare un colpo di Stato. (segue) (Vec)