Venezuela: presidenziali, Corte suprema decide in serata se ammette leader oppositrice Machado (3)

- Le azioni "sovversive" scoperte nelle ultime ore, hanno lasciato gli Accordi di Barbados "in fin di vita", ha detto Maduro nella serata di ieri. L'insieme di impegni presi per arrivare a elezioni regolari, sono in terapia intensiva. Sono feriti a morte. Li hanno pugnalati, li hanno presi a calci. Speriamo si possano salvare, promuovendo attraverso il dialogo grandi accordi di consenso nazionale" da discutere "faccia a faccia, a carte scoperte, senza piani macabri, senza piani per assassinarmi", ha detto il presidente nel corso di una riunione politica trasmessa in televisione. Riportando le stesse denunce, il presidente del parlamento, Jorge Rodriguez, aveva poco prima intimato Machado a "non prepararsi" neanche, perché al voto, con il carico di accuse pendenti, non ci sarebbe potuta arrivare. Rodriguez ha rievocato una serie di tweet che Machado, una delle oppositrici più intransigenti nei confronti di Maduro, ha pubblicato nel recente passato, auspicando la via della forza per un cambio di regime. (Vec)