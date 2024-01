Gaza: Casa Bianca, legami dipendenti Unrwa con Hamas non cancellano lavoro dell’agenzia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presunto coinvolgimento di alcuni dipendenti dell’Agenzia delle Nazioni Unite per il soccorso ai rifugiati palestinesi (Unrwa) è preoccupante, e i responsabili devono essere puniti. Lo ha detto il coordinatore per le comunicazioni strategiche al Consiglio per la sicurezza nazionale Usa, John Kirby, durante un briefing con la stampa. “Le indagini sono ancora in corso, ma questo incidente non deve cancellare il lavoro di una agenzia che ha salvato migliaia di vite nella Striscia di Gaza: il loro lavoro è molto importante”, ha detto. (Was)