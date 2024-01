Italia-Africa: a Roma oltre 25 capi di Stato e di governo, a febbraio prima cabina regia Piano Mattei (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il vertice Italia-Africa è fondamentale per raccogliere contributi, spunti e proposte concrete dei partner africani. In seguito, a febbraio si svolgerà la prima cabina di regia prevista dal decreto che istituisce la governance del Piano Mattei, che è stato convertito dal Parlamento, e allo stesso tempo inizieranno le missioni della struttura del Piano Mattei in Africa. Obiettivo del governo è coinvolgere nel Piano tutto il Sistema Italia, a partire dalle realtà che a vario titolo si occupano e si stanno occupando di Africa (tutto il sistema delle aziende partecipate dallo Stato). L’esecutivo intende rendere pienamente partecipi di questo processo anche le Nazioni Unite, l’Unione europea, le istituzioni finanziarie internazionali e le Banche multilaterali di sviluppo. Inoltre, nei vari incontri che ha avuto, il presidente Meloni ha riscontrato l’interesse di molti Stati partner dell’Italia a contribuire e a sostenere progetti comuni. In conclusione, si tratta di un lavoro importante che il governo Meloni vuole portare avanti perché è una sfida che non interessa solo l’Italia, ma l’Europa e tutta la comunità internazionale. (Rin)