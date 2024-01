Abruzzo: Paolucci (Pd), riconoscimento stato calamità agricoltura anche grazie a noi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Dunque continueremo a sollecitare la Regione Abruzzo - prosegue Paolucci - perché il nostro settore primario venga tutelato e possa rialzarsi, ringraziamo le associazioni agricole che sono state per noi non solo riferimento importante affinché si arrivasse a un risultato, ma anche soggetto di tutela, perché la politica potesse fare la sua parte e dare ascolto alle giuste istanze di migliaia di agricoltori in estrema difficoltà. Grazie a questa positiva sinergia e attraverso il Consiglio straordinario abbiamo ottenuto fondi che la Regione non aveva stanziato, oltre 12,7 milioni di euro di cui 5.2 immediatamente disponibili e che, insieme a quelli dello stato di emergenza, restituiranno respiro a tantissime imprese. Vogliamo credere che la concessione da parte ministeriale derivi dall'urgenza, per questo chiediamo con forza che siano chiare anche le risorse a disposizione a copertura dello stato di emergenza, per non correre il rischio che tale novità finisca fra gli annunci a effetto della incalzante campagna elettorale per il voto di marzo". (Gru)