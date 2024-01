© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- VARIE- Assemblea pubblica promossa dalla Rete Caio, Comunità per le Autonomie Iniziative Organizzate, sul Regolamento sull'utilizzo degli spazi sociali e sul Regolamento dell'amministrazione condivisa dei beni comuni materiali e immateriali di Roma Capitale. Palestra popolare di San Lorenzo, via dei Volsci 94. (Ore 10:30).-Fiaccolata organizzata dall'Opera Nomadi insieme a comitati e associazioni in occasione della Giornata della Memoria. Alla manifestazione aderisce anche l’alleanza Alleanza capitolina Verdi-Sinistra. Da Piazza dell'Esquilino a via degli Zingari. (Ore 17:30). (Rer)