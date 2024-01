Lavoro: firmato Ccnl cooperative sociali, per sindacati "ipotesi di accordo importante”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oggi è stata siglata, dopo un anno di trattativa, l'ipotesi di accordo di rinnovo del Ccnl coop sociali per il triennio 2023-2025, tanto atteso da oltre 400.000 lavoratrici e lavoratori impiegati nel settore socio sanitario assistenziale ed educativo. “L'intesa prevede un aumento medio parametrato sul livello C1 di oltre 180 euro, tra minimi tabellari ed istituzione della quattordicesima mensilità". Lo annunciano in una nota i sindacati di categoria Fp Cgil, Cisl Fp, Fisascat Cisl, Uiltucs, Uil Fpl. "Nel dettaglio - continuano le federazioni di categoria Cgil Cisl e Uil - l'ipotesi di rinnovo prevede (con riferimento al livello C1): un aumento sul tabellare di 120 euro in 3 tranche: la prima di 60 euro con la mensilità di febbraio 2024; la seconda di 30 euro ad ottobre 2024 ed la terza di 30 euro ad ottobre 2025. Prevista inoltre l'introduzione della 14esima mensilità nella misura del 50 per cento della retribuzione tabellare che inizierà a maturare da gennaio 2025". Le parti si sono impegnate a raggiungere prioritariamente il completamento della stessa nel prossimo rinnovo". (segue) (Com)