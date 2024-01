Abruzzo: 29 gennaio inaugurazione Scuola di legalità e giustizia dell'Università di Teramo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sarà dedicata al tema "Dalla Dichiarazione universale dei diritti umani del 1948 ai diritti di quarta generazione" la giornata inaugurale della Scuola di legalità e giustizia dell'Università di Teramo che si terrà lunedì 29 gennaio, dalle ore 9.00, nella Sala Conferenze dell'Università di Teramo.La Scuola è stata fondata nel 2018, in collaborazione con l'Associazione "Falcone e Borsellino", per favorire la promozione culturale, la riflessione e il dibattito sui temi della legalità e del contrasto alle mafie. La Scuola di legalità e giustizia dell'Università di Teramo - l'unica in Italia con un percorso formativo permanente - è una realtà consolidata e in crescita per numero di adesioni. Collabora con enti e associazioni ed è in convenzione formativa con l'associazione Libera. Numeri e nomi contro le mafie.La scuola ha carattere interdisciplinare e interculturale e si svolge attraverso cinque incontri formativi di quattro ore nell'Ateneo di Teramo: affronta temi connessi ai programmi di educazione civica e, in collaborazione con i formatori di Libera, dedica ampio spazio alla prevenzione e al contrasto della cultura mafiosa. (segue) (Gru)