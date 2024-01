Abruzzo: 29 gennaio inaugurazione Scuola di legalità e giustizia dell'Università di Teramo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per l'edizione 2023/2024 la Scuola di legalità e giustizia dell'Università di Teramo rientra nei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento per le scuole superiori nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr) - Missione 4 "Orientamento attivo nella transizione scuola-università". "Tra le novità di quest'anno – sottolinea la coordinatrice della scuola, Fiammetta Ricci – c'è anche l'organizzazione di un Corso di formazione per insegnanti di scuola secondaria inferiore e superiore programmato insieme a Libera, ente accreditato per la formazione di docenti sulla piattaforma Sofia. Il corso si terrà l'8 e il 9 febbraio prossimi e avrà come titolo La memoria al plurale. L'educazione civile della narrazione per contrastare le culture mafiose. I temi dei cinque incontri formativi di questa edizione, a partire dal 29 gennaio fino ad aprile, sono ancora più mirati alle esigenze del mondo e della società attuale per la formazione e maturazione dei giovani". (Gru)