Medio Oriente: Al Sisi a Biden, “cessate il fuoco subito”

- Per ridurre la tensione in Medio Oriente è necessario raggiungere “un cessate il fuoco umanitario nella Striscia di Gaza, proteggere i civili, scambiare detenuti, ostaggi e prigionieri e distribuire gli aiuti umanitari”. Lo ha detto il presidente dell’Egitto, Abdel Fattah al Sisi, in una conversazione telefonica con l’omologo degli Stati Uniti, Joe Biden, avvenuta su impulso di Washington, stando a quanto riferito dalla presidenza egiziana. “I due presidenti hanno discusso le modalità per rafforzare le relazioni bilaterali e confermare la partnership strategica tra i due paesi”, esordisce una nota ufficiale. “Il presidente egiziano ha voluto rivedere le iniziative e gli sforzi egiziani per comunicare con le parti interessate allo scopo di raggiungere un cessate il fuoco immediato e portare aiuti umanitari”, fa sapere ancora il Cairo. Al Sisi ha parlato “delle sfide e delle difficoltà che ostacolano l'ingresso degli aiuti” nell'enclave palestinese, sottolineando che l’Egitto “continuerà i suoi sforzi per fornire sostegno alla popolazione della Striscia di Gaza per alleviare il peso della tragedia umanitaria in corso”. (segue) (Res)