- L'oppositore venezuelano Henrique Capriles Radonski non potrà candidarsi alle elezioni presidenziali in agenda entro la fine dell'anno. Lo ha stabilito la Corte suprema (Tribunal Supremo de justicia, Tsj), respingendo il ricorso presentato Capriles, già candidato alla presidenza nel 2012 e nel 2013, contro l'inabilitazione politica comminata dalla magistratura contabile per presunti reati amministrativi. (Vec)