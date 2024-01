Difesa: brasiliana Siatt realizzerà nuova fabbrica di missili con investimenti degli Emirati (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel 2019, Siatt aveva già siglato un accordo con la Marina del Brasile per fornire sistemi di guida, navigazione, controllo e telemetria per lo sviluppo del missile, simile al francese Exocet e allo statunitense Harpoon. Con la collaborazione di Edge, Siatt si aspetta ulteriori ordini per i propri progetti, come già avvenuto nel novembre scorso, quando le Forze armate degli Emirati Arabi Uniti hanno espresso l'intenzione di acquistare missili di lungo e corto raggio dell'azienda brasiliana, potenzialmente con un contratto del valore di circa 300 milioni di dollari. (Res)