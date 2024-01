Forza Italia: Tajani, siamo liberali, garantisti ed europeisti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Forza Italia “ha sempre posto sul tavolo proposte di buon senso” e “noi siamo liberali, garantisti ed europeisti”. Lo ha detto il segretario nazionale e ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Antonio Tajani, nel discorso conclusivo dell'evento dal titolo "30 anni di Forza Italia, le Radici del futuro", in corso al Salone delle fontane a Roma. “Siamo garantisti perché non vogliamo che un innocente vada in galera e siamo europeisti perché le nostre battaglie politiche sono per un’Europa che è la nostra casa: se si è europei, si è italiani”, ha concluso. (Rin)